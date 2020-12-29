В Нигере лидером на президентских выборах стал проправительственный кандидат Мохамед Базум

ПРЕТОРИЯ, 29 декабря. /ТАСС/. Лидерство на состоявшихся в Нигере 27 декабря президентских выборах захватил кандидат от правящей партии Мохамед Базум. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на частичные данные, предоставленные Независимой национальной избирательной комиссией Нигера.

После подсчета результатов в 23 избирательных округах из 266 существующих, Мохамед Базум получил около 40% голосов, отметила комиссия. Ближайший его конкурент - бывший президент страны Махаман Усман - набрал 16% голосов. В выборах участвовали 30 кандидатов. Действующий глава государства Махамаду Иссуфу, который дважды побеждал на выборах, свою кандидатуру не выставлял, так как конституция ограничивает пребывание на президентском посту двумя сроками.

Махамаду Иссуфу поддержал на выборах Мохамеда Базума, который на протяжении десятилетий был его близким соратником, занимая в различные годы высокие правительственные посты. Среди них - должность государственного министра, министра внутренних дел, министра иностранных дел. Мохамед Базум также является действующим председателем правящей "Нигерской партии за демократию и социализм - Тарайа".

Подсчет голосов продолжается. Для победы в первом туре Мохамеду Базуму необходимо набрать 50% плюс один поданный голос. Если этого не произойдет, то 20 февраля 2021 года предстоит второй тур.