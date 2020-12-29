СМИ: США продали резиденцию своего посла близ Тель-Авива за $67,6 млн

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 декабря. /ТАСС/. США продали за $67,6 млн резиденцию американского посла в городе Герцлия близ Тель-Авива с целью закрепления решения президента Дональда Трампа о переносе посольства в Иерусалим. Об этом сообщает во вторник газета Yedioth Ahronoth.

По данным издания, в опубликованных на этой неделе отчетах израильского налогового управления сообщается, что сделка по приобретению резиденции американского посла была заключена 31 июля, цена продажи составила 230,3 млн шекелей, что на тот момент по официальному обменному курсу равнялось $67,6 млн. Этот шаг направлен на то, чтобы "закрепить неоднозначное решение" Трампа от 2018 года о переносе диппредставительства США из Тель-Авива в Иерусалим, так как продажа резиденции в Герцлии "осложнит отмену решения о переносе посольства" для будущих глав Белого дома, отмечает газета.

Израильская деловая газета Globes утверждает, что покупателем резиденции посла США в Герцлии стал американский магнат Шелдон Адельсон, который является ярым сторонником Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Представитель миллиардера отказался от комментариев в ответ на просьбу подтвердить эту информацию, указывает издание, отмечая, что в случае, если продажа состоялась, то резиденция американского посла стала самым дорогим объектом недвижимости, когда-либо проданным в Израиле.

В июне 2020 года Globes утверждала, что предприниматель Роман Абрамович приобрел за $65 млн самую дорогую на тот момент виллу в Израиле в городе Герцлия-Питуах - прибрежной части Герцлии.

Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года. Они настаивают, что Иерусалим является "единой и неделимой" столицей Израиля. Палестинцы хотят сделать восточную часть города столицей своего государства. Совет Безопасности ООН отверг право Израиля на Восточный Иерусалим и призвал страны ООН вывести диппредставительства из города (резолюция 478 от 20 августа 1980 года).

На данный момент только США и Гватемала имеют посольства в Иерусалиме, они были перенесены в этот город из Тель-Авива 14 мая и 16 мая 2018 года соответственно.