Спецслужбы США допускают, что экстремисты будут в Вашингтоне во время инаугурации

ВАШИНГТОН, 16 января. /ТАСС/. Американские власти при обеспечении безопасности на инаугурации избранного президента Джозефа Байдена готовы к тому, что в столице могут появиться ультраправые силы и экстремисты. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции глава подразделения Секретной службы в столичном округе Колумбия Мэттью Миллер.

"Если вы о чем-то не знаете, это не означает, что мы к этому не готовимся, - привел Миллер слова директора Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофера Рея, отвечая на вопрос, могут ли экстремисты и представители ультраправых движений, включая Proud Boys ("Гордые парни"), появиться в Вашингтоне 20 января. - Я не слышал о том, чтобы кто-то [из представителей радикальных групп] поднимал руки и заявлял: "Мы будем здесь". Но мы готовы к тому, что они будут".

По его словам, ФБР активно проверяет информацию, отслеживает интернет и социальные сети. "Они [ФБР] очень осторожно подходят к достоверности конкретной развединформации", - сказал представитель Секретной службы, занимающейся охраной американского руководства. "Нельзя допустить повторения того хаоса и нарушения закона, которые США и весь мир наблюдали на прошлой неделе", - заявил Миллер.

Сторонники действующего президента США республиканца Дональда Трампа 6 января попытались воспрепятствовать утверждению в американском Конгрессе итогов прошедших 3 ноября президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джозеф Байден. В результате беспорядков погибли пять человек, в том числе один полицейский.

Компетентные органы США принимают повышенные меры безопасности в Вашингтоне в преддверии инаугурации Байдена. Значительная часть центра города, прилегающая к Белому дому и Конгрессу, перекрыта для движения автотранспорта. Капитолийский холм оцеплен, доступа туда уже несколько дней нет для широкой общественности. Кроме того, в Вашингтон к 20 января прибудут около 25 тыс. бойцов Национальной гвардии США.