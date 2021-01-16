CNN: глава Минздрава США подал в отставку в свете беспорядков в Вашингтоне

НЬЮ-ЙОРК, 16 января. /ТАСС/. Министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар подал в отставку в свете беспорядков в центре Вашингтона 6 января. Об этом сообщил в пятницу телеканал CNN.

Как указал в эфире его журналист, Азар подчеркнул, что беспорядки стали "атакой на демократическую систему" США. Азар отметил, что произошедшее угрожает "запятнать достижения" администрации действующего президента США Дональда Трампа.

Сторонники Трампа 6 января попытались воспрепятствовать утверждению в американском Конгрессе итогов прошедших 3 ноября прошлого года президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джозеф Байден. В результате беспорядков погибли несколько человек, в том числе один полицейский.

В знак протеста против действий Трампа и беспорядков несколько чиновников американской администрации подали в отставку. В их числе два министра - транспорта и образования. Исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США также заявил об отставке.

Инаугурация Байдена состоится 20 января.