Председатель парламента Венесуэлы надеется на отмену санкций США против страны при Байдене

НЬЮ-ЙОРК, 16 января. /ТАСС/. Председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес рассчитывает на то, что новая администрация президента США Джозефа Байдена отменит санкции против Каракаса. Свое мнение он высказал в интервью американскому агентству Associated Press, опубликованном в пятницу.

Родригес выразил надежду на то, что при Байдене Вашингтон "откажется от того, что причинило столько вреда народу Венесуэлы и было совершенно непродуктивно". Он назвал санкции США против страны жестокими.

Как отмечает агентство, Родригес допустил возможность того, что Каракас будет готов обсуждать судьбу бывших руководителей компании Citgo - американского подразделения венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA. Они были приговорены в Венесуэле к тюремному заключению в ноябре 2020 года.

Родригес подчеркнул, что выступает за восстановление связей с США в экономической сфере. Он отметил, что надеется на "выгодный бизнес" между странами.

Ситуация в Венесуэле резко обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство членов Евросоюза. Президент Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.