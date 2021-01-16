Трамп продлил еще на год режим ЧП в связи с ситуацией на границе с Мексикой

ВАШИНГТОН, 16 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в пятницу продлил еще на год действие режима чрезвычайного положения в связи с ситуацией на американо-мексиканской границе. Об этом говорится в распространенном Белым домом заявлении главы государства.

"Продолжающийся кризис в сфере безопасности и гуманитарный кризис на южной границе Соединенных Штатов продолжают угрожать нашей национальной безопасности, в том числе усугубляя последствия пандемии. Исполнительная ветвь власти предприняла шаги для выхода из кризиса, но необходимы дальнейшие действия для преодоления гуманитарного кризиса и контроля над незаконной миграцией, а также потоком наркотиков и преступников через южную границу Соединенных Штатов, - отметил президент. - По этим причинам чрезвычайное положение, объявленное 15 февраля 2019 года, и меры, принятые для реагирования на эту чрезвычайную ситуацию, должны оставаться в силе после 15 февраля 2021 года. <...> Я продлеваю еще на один год объявленный режим чрезвычайного положения".

Одной из главных причин введения режима ЧП стала необходимость получения средств на финансирование возведения стены на американо-мексиканской границе без одобрения Конгресса. Так, для этой цели Трамп в начале 2019 года смог заручиться суммой в размере $8 млрд.

В середине декабря прошлого года газета The Washington Post сообщила, что возможный отказ будущей администрации избранного президента США Джозефа Байдена от строительства ограждения на южной границе позволит сэкономить бюджету $2,6 млрд.

При Трампе борьба с нелегалами - пресечение их попыток пробраться в США и депортация тех, кому это удалось, - активизировалась. Еще во время предвыборной кампании в 2016 году он обещал своим сторонникам проводить более жесткую иммиграционную политику и усилить пограничный контроль. Хозяин Белого дома убежден в том, что нелегальные иммигранты являются преступниками.

В октябре 2018 года он пригрозил, что закроет южную границу, если мексиканские власти не остановят идущий через их страну поток мигрантов из государств Центральной Америки, стремящихся попасть в США. Кроме того, Трамп распорядился направить на помощь пограничникам несколько тысяч военнослужащих. 15 февраля 2019 года он подписал декларацию о введении режима ЧП на границе с Мексикой. Это позволило американской администрации направить средства на возведение или ремонт ограждений на нескольких участках границы. В Вашингтоне полагают, что это поможет пресечь нелегальную иммиграцию и контрабанду наркотиков.