Власти Гонконга осудили новые санкции США, назвав их "презренными"

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 16 января. /ТАСС/. Власти Гонконга решительно осудили новые санкции, введенные Вашингтоном против шести официальных лиц Гонконга и КНР, и назвали такие действия уходящей администрации США "абсурдными, бесстыдными и презренными". Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении правительства этого специального административного района Китая.

"Эта последняя попытка США вмешаться во внутренние дела КНР и воспрепятствовать действиям, предпринимаемым властями Гонконга для обеспечения национальной безопасности", - отмечается в заявлении. Закон о национальной безопасности явно "задел нерв внешних сил", констатировали в местной администрации. "Мы полностью поддержим центральное правительство в принятии надлежащих контрмер", - подчеркивается в документе.

В пятницу Министерство финансов США ввело рестрикции в отношении еще шести чиновников Китая и Гонконга. Данное решение принято в свете недавних массовых задержаний оппозиционеров в этом специальном административном районе КНР.

6 января полиция Гонконга провела операцию по задержанию свыше 50 антиправительственных активистов и политических деятелей. Они подозреваются в нарушении закона о нацбезопасности. Этот правовой акт был принят 30 июня прошлого года и, по утверждению Пекина, нацелен на предотвращение таких преступлений, как сепаратизм, терроризм, подрыв государственной власти, сговор с иностранными силами.

В МИД КНР подчеркнули, что задержания активистов в Гонконге были осуществлены в соответствии с правовыми нормами и не привели к ущемлению прав и свобод жителей специального административного района.