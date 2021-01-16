Суд в Минске оставил под стражей одного из лидеров оппозиции Марию Колесникову

МИНСК, 16 января. /ТАСС/. Суд Партизанского района Минска отказал в удовлетворении жалобы защиты члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой на продление срока содержания под стражей. Об этом сообщил в субботу Telegram -канал экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико.

В соответствии с решением районного суда белорусской столицы, Колесникова остается под стражей в СИЗО-1 Минска, куда она была переведена 8 января из СИЗО Жодино. Ранее следствие продлило срок содержания Колесниковой под стражей до 8 марта.

"Не позднее чем завтра мною постановление суда Партизанского района будет обжаловано (в Минском горсуде). А Мария (Колесникова) обжалует в течение суток после того, как ей будет вручено это постановление в СИЗО", - заявила адвокат Колесниковой Людмила Казак.

Колесникову задержали в ночь с 7 на 8 сентября по подозрению в призывах к захвату власти. С санкции прокурора ее заключили под стражу. 16 сентября ей было предъявлено обвинение в публичных призывах к захвату государственной власти или насильственному изменению конституционного строя Белоруссии.

Создание Координационного совета инициировала 14 августа экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Она не признала объявленные ЦИК результаты голосования, в соответствии с которыми победу на выборах президента одержал действующий глава страны Александр Лукашенко с 80,10% голосов, а она заняла второе место, набрав 10,12%. В штабе объединенной оппозиции сообщали, что задачей КС будет обеспечение передачи власти. Позже совет избрал президиум в составе семи человек. В августе Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по факту создания КС. Тогда речь шла о публичных призывах к захвату государственной власти или к совершению с помощью СМИ или интернета действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности. 21 декабря Генпрокуратура дополнительно возбудила в отношении членов президиума КС уголовные дела по ч. 1 ст. 361-1 ("Создание экстремистского формирования") и по ч. 1 ст. 357 ("Заговор с целью захвата государственной власти").