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Протесты сторонников Трампа в США

Конгрессмен заявил, что чиновники администрации Трампа не спасут свою репутацию отставкой

Демократ Стени Хойер назвал действующую администрацию самой незадачливой, коррумпированной и деструктивной в истории

ВАШИНГТОН, 16 января. /ТАСС/. Должностные лица нынешней вашингтонской администрации, объявившие в последнее время о своей отставке, не смогут "спасти этим свою репутацию". Такое мнение выразил в субботу лидер демократического большинства в Палате представителей Конгресса США Стени Хойер (от штата Мэриленд).

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"Никто из должностных лиц [администрации действующего президента США Дональда] Трампа, ушедших в отставку в последние несколько недель, не спасет этим свою репутацию. Они все были частью и помощниками самой незадачливой, коррумпированной и деструктивной администрации в истории. Им всем должно быть стыдно за то, что они сделали с нашей любимой страной", - утверждается в заявлении Хойера.

В свете беспорядков в Вашингтоне 6 января ряд чиновников действующей американской администрации в последние дни объявили о своей отставке. В их числе министры транспорта, образования, здравоохранения, а также исполняющий обязанности главы Министерства внутренней безопасности США.

Теги
СШАТрамп, ДональдПротесты сторонников Трампа в США
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