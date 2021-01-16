Во Франции манифестации против закона о глобальной безопасности собрали 34 тыс. участников

ПАРИЖ, 16 января. /ТАСС/. По меньшей мере 34 тыс. человек приняли участие в акциях протеста против принятия закона "о глобальной безопасности" в эту субботу во Франции. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на данные МВД.

По его информации, в Париже к протестному шествию, несмотря на холодную погоду и метель, присоединились порядка 6,5 тыс. участников, которые прошли маршем от площади Феликса Эбуэ до площади Бастилии. Столкновений манифестантов с полицией не отмечалось.

Как подчеркнули в министерстве, во всех городах, где проходили митинги, обстановка оставалась спокойной, за исключением Нанта, где произошли столкновения протестующих с полицией. В результате стычек в этом городе пострадали 12 полицейских. Всего во Франции были задержаны 75 человек.

Акции протеста против законопроекта "О глобальной безопасности" во Франции начались в конце прошлого года. Манифестанты выступают против 24 статьи, которая предусматривает крупный штраф и тюремное наказание для тех, кто размещает в интернете фотографии полицейских, на которых четко видны их лица, а также сообщает их адреса и фамилии. Критики этого документа утверждают, что он "посягает на свободу слова и свободу собраний".