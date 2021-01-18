AP: ФБР проверяет бойцов Нацгвардии США на предмет возможных угроз безопасности

НЬЮ-ЙОРК, 18 января. /ТАСС/. Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США проводят дополнительные проверки бойцов американской Национальной гвардии на предмет того, могут ли некоторые из них представлять угрозу в связи с предстоящей 20 января инаугурацией избранного президента США демократа Джозефа Байдена. Об этом сообщило в воскресенье агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники в Министерстве обороны США.

AP отмечает, что министр Сухопутных войск США Райан Маккарти ранее дал указание начальникам подразделений, которые будут нести службу во время инаугурации, провести дополнительные проверки личного состава. "Мы не прекращали следить за этим, и проводим двойные, тройные проверки людей, задействованных в этой операции", - указал он агентству. По словам военачальника, к настоящему моменту каких-либо угроз со стороны бойцов Нацгвардии выявлено не было.

Несмотря на это ФБР приняло решение провести собственную дополнительную проверку личного состава. По сведениям источников AP, этот процесс начался на прошлой неделе. Один из бывших сотрудников ведомства пояснил агентству, что в таких случаях ФБР сверяет имена бойцов по внутренним базам, выявляя их возможные связи с экстремистскими и террористическими группировками, устанавливая судимости и другие факты, заслуживающие внимания. Агентство подчеркивает, что соответствующие меры были приняты на фоне беспорядков, которые устроили в Вашингтоне 6 января сторонники действующего американского лидера республиканца Дональда Трампа.

В пятницу командующий Национальной гвардией генерал Армии (сухопутных войск) США Дэниел Хокансон отметил, что в Вашингтон для обеспечения безопасности на инаугурации Байдена будут переброшены около 25 тыс. военнослужащих Нацгвардии. В субботу в американской столице находились уже 9,5 тыс. бойцов. Нацгвардия является организованным резервом Армии и ВВС США, который может быть задействован в чрезвычайных ситуациях, например для ликвидации последствий стихийных бедствий, поддержания правопорядка.

Компетентные органы США принимают повышенные меры безопасности в Вашингтоне в преддверии инаугурации избранного президента Джозефа Байдена, назначенной на 20 января. Значительная часть центра города, прилегающая к Белому дому и Конгрессу, перекрыта для движения автотранспорта. Капитолийский холм оцеплен, допуска туда уже несколько дней для широкой общественности нет.