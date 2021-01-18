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В США сообщили, что закрытие Капитолия вызвано небольшим пожаром поблизости

Комплекс Капитолия был временно закрыт в качестве меры предосторожности, отметили в Секретной службе США
© Егор Алеев/ТАСС

ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. Здание Конгресса США на Капитолийском холме было закрыто в качестве меры предосторожности из-за возникшего поблизости небольшого возгорания по соседству, угрозы общественности нет. Об этом говорится в распространенном в понедельник в Twitter сообщении Секретной службы США.

"Правоохранительные службы ликвидировали небольшой пожар в районе между 1-й улицей и Эф стрит, огонь потушен. В качестве меры предосторожности комплекс Капитолия был временно закрыт, угрозы общественности нет", - отмечается в записи.

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