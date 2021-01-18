Эксперты ООН призвали к деэскалации напряженности в США

ЖЕНЕВА, 18 января. /ТАСС/. Эксперты ООН в области прав человека осудили насилие в США во время вторжения в Капитолий 6 января. В заявлении, распространенном в понедельник, они призвали американские власти, частный сектор и общественные организации соблюдать международные стандарты в области прав человека.

Эксперты выразили "солидарность с американским народом, который в этот критический момент выступает за демократию, равенство и верховенство закона". Вторжение сторонников президента Дональда Трампа в Конгресс 6 января они расценили как "попытку отменить результаты свободных и справедливых выборов". "Мы решительно осуждаем это нападение и побуждение к насилию и ненависти онлайн и офлайн и призываем привлечь [виновных] к ответственности", - говорится в заявлении. Эксперты ожидают, что политические лидеры "сделают все возможное для деэскалации напряженности".

К правительству, частному сектору и гражданскому обществу США обращен призыв обеспечить соответствие предпринимаемых ими шагов "международным стандартам в области прав человека, включая свободу выражения мнения и надлежащее осуществление законов". Авторы заявления выразили надежду на то, что "американская демократия выйдет усилившейся из этого кризиса без ущерба для ее институтов".

Подписи под документом поставили 25 экспертов, в частности спецдокладчик ООН по вопросам пыток Нильс Мельцер, его коллеги по правам человека в контексте борьбы с терроризмом Фионнуала Ни Аолэйн, по свободе мнений - Ирэне Кхан и по свободе собраний - Клеман Ньялетсосси Вуль.

6 января сторонники нынешнего главы Белого дома республиканца Дональда Трампа, собравшиеся в столице США на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в стране 3 ноября президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джозеф Байден. Демократы в Конгрессе обвинили Трампа в подстрекательстве к мятежу и потребовали его отстранения от власти. В схожем ключе высказались и некоторые представители Республиканской партии. В знак протеста против действий Трампа и беспорядков на Капитолийском холме, в ходе которых погибли несколько человек, ряд чиновников американской администрации подал в отставку.