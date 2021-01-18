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Нижняя палата парламента Италия выразила доверие правительству Конте

За проголосовал 321 депутат

РИМ, 18 января. /ТАСС/. Депутаты нижней палаты парламента Италии выразили доверие правительству Джузеппе Конте, проголосовав 321 голосом за и 259 голосами против. 27 депутатов воздержались. Такие данные приводятся на сайте нижней палаты, где в прямом эфире демонстрировался ход голосования.

Правительство Конте оказалось на грани отставки из-за выхода из правящего большинства небольшой партии бывшего премьера Маттео Ренци "Живая Италия". Это потребовало проверки наличия поддержки парламентского большинства. Во вторник процедура повторится в верхней палате - Сенате, где получение поддержки большинства не гарантировано.

Теги
ИталияКонте, Джузеппе
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