Китай за сутки выявил 118 новых случаев COVID-19 и 91 бессимптомного носителя

ПЕКИН, 19 января. /ТАСС/. Китайские врачи выявили за минувшие сутки 118 новых случаев инфицирования коронавирусом и 91 бессимптомного носителя. Согласно опубликованному во вторник сообщению Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, летальных исходов за 24 часа не зафиксировано, 32 человека выписаны из медучреждений.

Среди новых случаев заражения 12 являются ввозными: четыре из них выявлены в Шанхае, по три - в провинциях Чжэцзян и Гуандун, по одному - в провинциях Шаньси и Шэньси. Еще 106 случаев являются внутренними: 43 из них выявлены в провинции Цзилинь, 35 - в провинции Хэбэй, 27 - в провинции Хэйлунцзян, один - в Пекине.

С начала пандемии китайские медики выявили среди прибывших из-за рубежа 4 530 заболевших, из которых 4 256 уже выздоровели и были выписаны. На лечении находятся 274 человека, из них два в тяжелом состоянии. Ни один инфицированный, прибывший в КНР из-за границы, не умер.

По последним данным, общее число подтвержденных случаев вызываемого коронавирусом заболевания в материковом Китае достигло 88 454, умерли 4 635 человек, 82 432 пациента выздоровели. По информации властей, в стране сейчас насчитывается 1 387 активных случаев заболевания, 61 заразившийся находится в тяжелом состоянии.

С начала апреля власти КНР публикуют отдельную статистику бессимптомных пациентов. За последние сутки китайские медики выявили 91 человека с подтвержденным коронавирусом и отсутствием симптомов, 11 из них прибыли из-за рубежа. В настоящее время под медицинским наблюдением в стране находятся 811 бессимптомных пациентов, 259 из которых прибыли из-за границы.