CNN: Трампа ожидают серьезные трудности при создании президентской библиотеки

НЬЮ-ЙОРК, 19 января. /ТАСС/. Дональд Трамп, покидающий в среду пост президента США, может столкнуться с серьезными проблемами, в том числе финансовыми, при создании своей президентской библиотеки. Такое мнение выразил во вторник в интервью телекомпании CNN бывший директор президентской библиотеки Ричарда Никсона в Калифорнии Тим Нафтали.

"Экс-президенты при желании могут создать памятник своей деятельности, и, конечно же, Дональд Трамп может построить "Мир Трампа" (предположительное название будущей библиотеки - прим. ТАСС), если он того пожелает, - отметил он. - Вопрос в том, будет ли эта библиотека иметь статус федерального архивного центра и получит ли она признание со стороны руководства Национальных архивов США". Он выразил озабоченность в связи с тем, что президентская библиотека, где должны храниться документы времен пребывания Дональда Трампа в Белом доме "станет одним из элементов кампании по дезинформации общественности, которую Трамп проводил на протяжении большей части своего пребывания в Белом доме".

Как отметила телекомпания CNN, первым президентскую библиотеку создал 32-й президент США Франклин Делано Рузвельт (1882-1945) на частные средства, а затем передал ее в ведение Национальных архивов США. В соответствии с принятым в 1955 году законом средства для создания президентской библиотеки формируются из добровольных взносов частных лиц и крупных компаний. Сбор средств на эти цели может превратиться в проблему для Трампа, который подвергся остракизму со стороны представителей корпораций, отметила телекомпания, напомнив при этом, что ранее в окружении Трампа обсуждался вопрос о возможности приобретения участка земли во Флориде с тем, чтобы его помощник Дэн Скавино руководил проектом создания президентской библиотеки. Однако, добавила телекомпания, в нынешних условиях возникают вопросы по поводу того, кто захотел бы вносить средства на создание президентской библиотеки Трампа.

Инаугурация избранных президента демократа Байдена и вице-президента Камалы Харрис состоится в полдень 20 января (20:00 мск) на ступенях Капитолия.