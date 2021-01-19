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CNN: Трампа ожидают серьезные трудности при создании президентской библиотеки

Бывший директор президентской библиотеки Ричарда Никсона обеспокоен, что архивный центр "станет одним из элементов кампании по дезинформации общественности, которую Трамп проводил на протяжении большей части своего пребывания в Белом доме"

НЬЮ-ЙОРК, 19 января. /ТАСС/. Дональд Трамп, покидающий в среду пост президента США, может столкнуться с серьезными проблемами, в том числе финансовыми, при создании своей президентской библиотеки. Такое мнение выразил во вторник в интервью телекомпании CNN бывший директор президентской библиотеки Ричарда Никсона в Калифорнии Тим Нафтали.

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"Экс-президенты при желании могут создать памятник своей деятельности, и, конечно же, Дональд Трамп может построить "Мир Трампа" (предположительное название будущей библиотеки - прим. ТАСС), если он того пожелает, - отметил он. - Вопрос в том, будет ли эта библиотека иметь статус федерального архивного центра и получит ли она признание со стороны руководства Национальных архивов США". Он выразил озабоченность в связи с тем, что президентская библиотека, где должны храниться документы времен пребывания Дональда Трампа в Белом доме "станет одним из элементов кампании по дезинформации общественности, которую Трамп проводил на протяжении большей части своего пребывания в Белом доме".

Как отметила телекомпания CNN, первым президентскую библиотеку создал 32-й президент США Франклин Делано Рузвельт (1882-1945) на частные средства, а затем передал ее в ведение Национальных архивов США. В соответствии с принятым в 1955 году законом средства для создания президентской библиотеки формируются из добровольных взносов частных лиц и крупных компаний. Сбор средств на эти цели может превратиться в проблему для Трампа, который подвергся остракизму со стороны представителей корпораций, отметила телекомпания, напомнив при этом, что ранее в окружении Трампа обсуждался вопрос о возможности приобретения участка земли во Флориде с тем, чтобы его помощник Дэн Скавино руководил проектом создания президентской библиотеки. Однако, добавила телекомпания, в нынешних условиях возникают вопросы по поводу того, кто захотел бы вносить средства на создание президентской библиотеки Трампа.

Инаугурация избранных президента демократа Байдена и вице-президента Камалы Харрис состоится в полдень 20 января (20:00 мск) на ступенях Капитолия.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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