США нанесли в Сомали два удара с воздуха, ликвидировав троих исламистов

ПРЕТОРИЯ, 19 января. /ТАСС/. Военные США в координации с правительством Сомали нанесли 19 января два авиаудара в окрестностях города Джамаме на юге страны, ликвидировав троих исламистов. Об этом сообщило Африканское командование ВС США (АФРИКОМ).

"В результате ударов, согласно предварительной оценке, убиты трое боевиков, - говорится в коммюнике, опубликованном на сайте АФРИКОМ. - Целью были известные лидеры [группировки] "Аш-Шабаб", которые причастны к организации взрывов". По информации американских военных, в результате операции никто из мирных жителей не пострадал.

К 18 января по распоряжению президента США Дональда Трампа был завершен вывод подразделений США из Сомали. Около 700 находившихся там американских военнослужащих передислоцированы на базу США в Джибути и объекты в Кении. При этом АФРИКОМ сохранил возможность наносить воздушные удары по целям на территории Сомали.

"Аш-Шабаб" была создана в Сомали в 2004 году. С 2008 года ее боевики периодически совершают террористические акты. К 2010 году группировка контролировала обширные территории, однако летом 2011 года была вынуждена оставить столицу Сомали Могадишо и перейти к партизанской борьбе с правительством и его союзниками. В феврале 2012 года один из главарей "Аш-Шабаб" объявил о присоединении боевиков к террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Численность боевиков "Аш-Шабаб" оценивается в 7 тыс.