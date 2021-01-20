Twitter заблокировал аккаунт Национальной ассамблеи Венесуэлы

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 20 января. /ТАСС/. Сервис микроблогов Twitter во вторник заблокировал учетную запись Национальной ассамблеи Венесуэлы.

При обращении к профилю @LaNuevaAsamblea обновленного состава парламента страны пользователь попадает на пустую страницу, на которой указано, что действие аккаунта приостановлено в связи с нарушением правил сообщества. Счетчик подписчиков обнулен, публикации и фото в профиле и шапке удалены. Подписаться на него нельзя.

При этом аккаунт @AsambleaVE, контролируемый отказавшимися слагать свои полномочия оппозиционными депутатами, срок мандата которых истек 5 января, продолжает функционировать и по-прежнему отмечен в соцсети синей галочкой как верифицированный аккаунт.

6 декабря 2020 года в Венесуэле прошли парламентские выборы, на которых граждане республики избрали 277 депутатов парламента. Победу на них одержал проправительственный "Великий патриотический полюс". Значительная часть противников действующего правительства, которым принадлежало большинство в прошлом составе парламента, в том числе лидер оппозиции Хуан Гуайдо, отказалась от участия в голосовании и признания их результатов.

6 января избранные депутаты приступили к работе. Председателем Национальной ассамблеи был избран бывший вице-президент по вопросам связи и культуры Хорхе Родригес.

Большинство западных стран считают парламентские выборы в Венесуэле нелегитимными и отказываются признавать новый состав законодательного органа республики.