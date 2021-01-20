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СМИ: сотрудников администрации Байдена обяжут ежедневно сдавать тест на коронавирус

По информации портала Axios, соответствующую инструкцию получили сотрудники, которые будут находиться рядом с лицами, занимающими руководящие должности

ТАСС, 20 января. Администрация избранного президента США Джозефа Байдена во вторник разослала вскоре вступающим в должность сотрудникам руководство с требованием ежедневно проходить тест на коронавирус и носить маски N95. Об этом сообщил портал Axios.

По его информации, инструкцию получили сотрудники, которые будут находиться рядом с лицами, занимающими руководящие должности, включая глав Совета национальной безопасности США и Национального экономического совета.

"Тем из вас, кто еще не получил свою первую вакцину, мы в ближайшее время направим информацию о том, как это сделать", - также говорится в письме.

Инаугурация Байдена состоится 20 января.

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