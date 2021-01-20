Посол ЕС в РФ: вакцинация от COVID-19 пока не является условием для выдачи шенгенских виз

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Страны Европейского союза пока не обсуждали вопрос о том, чтобы сделать прививку от коронавируса условием для выдачи шенгенских виз. Об этом заявил в среду на онлайн-брифинге глава представительства ЕС в России посол Маркус Эдерер.

"Мы пока не можем конкретно сказать, будут ли выдвигаться требования для выдачи шенгенских виз по части вакцинации, - отметил он. - Этот вопрос весьма актуален, но его нужно адресовать в первую очередь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), где сейчас ведется дискуссия относительно взаимного признания сертификатов о прививках".

Дипломат сообщил, что вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации для обеспечения свободы передвижения внутри ЕС "в настоящее время обсуждается между странами - членами объединения и между учреждениями в Брюсселе, однако ни в Евросоюзе, ни в ВОЗ участники дискуссий пока ни к чему конкретному не пришли".

В свою очередь принявший участие в онлайн-брифинге посол Португалии в РФ Паулу Визеу Пинейру на правах представителя страны-председателя в руководящих органах ЕС в первой половине текущего года обратил внимание на необходимость обмена данными в сфере борьбы с распространением коронавирусной инфекции. "Мне известно, что сейчас ведутся определенные консультации между Центром им. Гамалеи, который выпускает вакцину "Спутник V", и европейскими властями, в частности Европейским агентством по лекарственным препаратам", - сообщил он.

"Обществу нужны вакцины, которые надлежащим образом испытаны, и мы не руководствуемся геополитическими соображениями в отношении таких вакцин, - продолжил посол. - Помимо Pfizer или AstraZeneca в ЕС будут приветствоваться любые другие вакцины, которые пройдут процесс регистрации, включая препараты из РФ, Китая и других стран. Ведь наш общий вызов заключается в том, чтобы вакцинировать все население, а для этого, возможно, придется использовать более чем одну вакцину от нескольких компаний, если они будут надлежащим образом протестированы и зарегистрированы".

Визеу Пинейру напомнил также о международной инициативе COVAX, которая нацелена на то, чтобы преодолеть отставание наиболее бедных стран в вопросах вакцинации и обеспечить доступ к вакцине от коронавируса самым неимущим слоям населения. "Если этого не сделать, то в конечном итоге даже самые богатые и развитые нации вернутся в начальную точку пандемии, - считает он. - Полагаю, что РФ, Китай и США могли бы оказать существенную помощь усилиям в рамках COVAX".