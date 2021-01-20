Сербский офицер подал иск против НАТО за применение обедненного урана в Югославии

БЕЛГРАД, 20 января. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Бывший военнослужащий армии Югославии Д.С. (полное имя не раскрывается в интересах следствия) подал иск в Высший суд Белграда против НАТО за использование альянсом боеприпасов с обедненным ураном во время агрессии 1999 года против Югославии, что стало причиной ракового заболевания истца. Об этом в среду сообщил кореспонденту ТАСС его адвокат Срджан Алексич.

"Только что мною подан в Высший суд Белграда иск Д. С. о возмещении ущерба в связи с заболеванием раком как последствием нахождения на территории Косова и Метохии и Южной Сербии в 2000 - 2001 годах. Иск подан против Североатлантического альянса, который в рамках международного права обладает статусом юридического лица. Д. С., являвшийся офицером армии, 201 день со своим подразделением находился в зоне, подвергшейся бомбардировкам НАТО снарядами с обедненным ураном. Через 18 лет он заболел тяжелой формой рака гладких мышц, затронувшего внутренние органы, перенес в 2018 - 2020 годах три операции и сейчас находится в тяжелом состоянии, эксперт судебной медицины подтвердил, что заболевание истца вызвано обедненным ураном", - заявил адвокат.

Алексич рассказал, что иск сербского офицера полностью идентичен 500 искам итальянских солдат, находившихся в 1999 году в Косове и Метохии, из которых 181 иск удовлетворен, а военнослужащим возмещен материальный ущерб Министерством обороны Италии. Первое похожее дело несколько месяцев назад окончилось победой истца во Франции, аналогичные судебные процессы сейчас идут в Великобритании, Турции, Германии, Голландии.

"Итальянский коллега адвокат Анджело Тарталья предоставил мне более 70 приговоров и свыше 1 тыс. страниц доказательств, включая документы итальянской парламентской комиссии, доказавшей причинно-следственную связь обедненного урана и раковых заболеваний, свидетельства Всемирной организации здравоохранения, а также доказательства, собранные на базе ВВС США в Калифорнии в 1988 году, о вреде обедненного урана для человека. Идентичные анализы, проведенные в Италии, подтвердили американские данные от 1988 года об опасности обедненного урана для людей и окружающей среды. Попавшие на территорию юга Сербии 15 тонн обедненного урана до сих пор оказывают влияние на весь регион, включая Македонию, Албанию, Болгарию, большое число людей облучены и заболели раком", - сообщил юрист.

До конца месяца еще четыре аналогичных иска будут поданы в суды городов Нови-Сад, Крагуевац, Ниш, Вране. В настоящий момент адвокатская контора Алексича готовит к подаче еще более 2,5 тыс. исков от лица военных и полицейских. Юристы намерены добиваться возмещения морального ущерба для пострадавших в размере от €100 тыс.

Согласно существующей процедуре, в течение шести месяцев Высший суд Белграда должен рассмотреть дело и направить его в НАТО. Если в указанный срок не последует реакции альянса, суд сам назначит адвоката защищать интересы ответчика.

Агрессия НАТО

Агрессия НАТО против Союзной Республики Югославии 1999 года началась 24 марта и продолжалась 78 дней. Главной причиной воздушно-наступательной операции "Союзная сила" руководство альянса назвало "предотвращение геноцида албанского населения в Косове". По данным НАТО, за время операции авиация стран альянса совершила 38 тыс. боевых вылетов, целью свыше 10 тыс. из них было нанесение бомбовых ударов.

В результате бомбардировок, по сербским данным, погибли от 3,5 тыс. до 4 тыс. человек, ранения получили около 10 тыс., две трети из которых мирные жители. Материальный ущерб составил до $100 млрд. За три месяца бомбардировок Югославии силами НАТО на территорию Сербии было сброшено в снарядах 15 тонн обедненного урана. После этого страна заняла первое место по числу онкологических заболеваний в Европе, а за первые 10 лет с момента бомбардировок в республике заболели раком около 30 тыс. человек, из них от 10 до 18 тыс. умерли.