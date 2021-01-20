Байден после инаугурации остановит строительство стены на границе с Мексикой

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Вступающий в должность президента США в среду Джозеф Байден сразу после инаугурации распорядится прекратить строительство стены на границе Соединенных Штатов с Мексикой. Об этом сообщается на сайте переходной команды демократа.

"В своей прокламации сегодня избранный президент Байден объявит о немедленном прекращении действия режима чрезвычайного положения, который был использован в качестве предлога для оправдания перенаправления средств из других фондов на строительство стены, - говорится в сообщении. - Прокламация будет содержать распоряжение немедленно остановить проекты по строительству стены, чтобы провести тщательный анализ законности их финансирования и использованных при подборе подрядчиков методов, а также чтобы определить наилучшие способы перенаправления фондов, которые были отведены предыдущей администрацией на строительство стены".

Байден намерен также в среду подписать ряд других документов, смягчающих миграционную политику США. Речь идет о возвращении отсрочки депортации для молодых людей, которые были ввезены в США еще детьми. Она была введена при Бараке Обаме, но отменена при Трампе. Байден также подпишет указ, отменяющий введенные Трампом ограничения на въезд в США представителей ряда арабских и африканских стран.

15 февраля 2019 уходящий президент США Дональд Трамп подписал декларацию о введении режима ЧП на границе с Мексикой. Одной из главных причин введения режима ЧП стала необходимость получения средств на финансирование возведения стены на американо-мексиканской границе без одобрения Конгресса.

При Трампе борьба с нелегалами - пресечение их попыток пробраться в США и депортация тех, кому это удалось, - активизировалась. Еще во время предвыборной кампании в 2016 году он обещал своим сторонникам проводить более жесткую иммиграционную политику и усилить пограничный контроль. В качестве одного из шагов в этом направлении было начато строительство серии ограждений на границе с Мексикой.