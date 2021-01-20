МИД Египта объявил о восстановлении дипломатических отношений с Катаром

КАИР, 20 января. /ТАСС/. Каир и Доха договорились о восстановлении дипломатических отношений, разорванных летом 2017 года. Об этом объявил в среду МИД арабской республики.

"Арабская Республика Египет и Государство Катар обменялись официальными меморандумами, согласно которым две страны согласились возобновить дипломатические отношения", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Это стало возможным после того, как 5 января аравийские монархии и Египет подписали на саммите Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в саудовском городе Эль-Уля соглашение о прекращении всех разногласий с Дохой, восстановлении с ней полноценных дипломатических отношений, а также о возобновлении авиасообщения и снятии блокады с эмирата.