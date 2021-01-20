Маас: соцсети годами предоставляли Трампу платформу для распространения лжи и ненависти

БЕРЛИН, 20 января. /ТАСС/. Социальные сети годами предоставляли уходящему президенту США Дональду Трампу площадку для распространения лживых заявлений и ненависти; следует улучшить механизмы регулирования деятельности цифровых платформ. Такое мнение высказал в среду глава МИД ФРГ Хайко Маас, выступая на онлайн-конференции "Права человека в эпоху искусственного интеллекта - Европа как разработчик международных стандартов в области искусственного интеллекта". Мероприятие организовано внешнеполитическом ведомством и министерством юстиции Германии.

"Акты насилия в Капитолии в Вашингтоне шокировали нас всех, но они не возникли как гром среди ясного неба. Ведь годами социальные сети предлагали президенту Трампу сцену, с которой он мог распространять ложь и ненависть", - сказал Маас. "И затем вдруг они запретили Трампу пользоваться своими платформами", - заметил он. По мнению министра, "их [соцсетей] бизнес-модель базируется на том, чтобы поляризировать".

В этой связи, считает Маас, "нельзя предоставлять право алгоритмам или менеджерам в Кремниевой долине решать вопрос, где находится разделительная линия между свободой выражения мнения и преступным раздуванием ненависти". "Это должны определять демократические парламенты и правительства - на основе принципов правового государства и соблюдения прав человека", - полагает он. При этом он указал на то, что "интернет не знает национальных границ". "Поэтому мы должны установить международные нормы", - предложил министр.

Маас также утверждал, что в мире есть "китайская цифровая модель, которая ставит технологии на службу государственной слежке и репрессиям" и модель Кремниевой долины с "безграничной рыночной ориентацией и компаниями-монополистами". "Мы нуждаемся в строгих правилах для того, чтобы защитить частную сферу", - сказал он.

"Мы хотим взаимодействовать с партнерами по всему миру, чтобы добиться выгоды современных технологий для демократии. Я уверен, что президент США [Джозеф] Байден будет здесь сильным партнером", - заявил германский министр. Он высказал мнение, что ЕС должен улучшить свои способности в цифровой сфере.