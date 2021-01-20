Председатель ОБСЕ посетила район силовой операции в Донбассе

КИЕВ, 20 января. /ТАСС/. Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде прибыла в зону силовой операции в Донбассе на подконтрольную правительству Украины территорию Луганской области. Об этом в среду сообщили в штабе операции объединенных сил (ООС, штаб силовой операции в Донбассе).

"Сегодня в район проведения операции объединенных сил прибыла иностранная делегация во главе с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Королевства Швеция Анн Линде. Вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и представителями командования объединенных сил делегация посетила Луганскую область", - говорится в сообщении, опубликованном в Facebook.

Линде в ходе визита заверила, что урегулирование конфликта на востоке Украины будет оставаться одним из главных направлений деятельности ОБСЕ. "Одним из приоритетов для нашей организации будет урегулирование кризиса на Украине и вокруг нее. Основой для этого будут те принципы и обязательства, которые взяла на себя ОБСЕ", - отметила Линде, слова которой приводит штаб. В частности, добавила она, поддержка будет оказываться местному населению. "Мы хотим уменьшить те негативные последствия, которые испытывают на себе мирные жители Донбасса", - заявила Линде.

Отвечая на вопросы журналистов в Донбассе, председатель ОБСЕ признала, что гуманитарная ситуация в регионе по-прежнему остается сложной, так как люди продолжают страдать от конфликта. Она призвала как можно быстрее добиться урегулирования конфликта. "Очень важно, чтобы мы смогли приблизиться к мирной резолюции, конфликт должен быть окончен", - резюмировала Линде в ходе своего выступления перед журналистами в Донбассе.

В рамках визита также ожидается поездка председателя ОБСЕ на контрольно-пропускной пункт на линии соприкосновения "Золотое".