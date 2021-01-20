Лидер немецких "зеленых" обвинила нового главу ХДС в излишней симпатии к России

БЕРЛИН, 20 января. /ТАСС/. Сопредседатель немецкой партии "Союз-90"/ "зеленые" Анналена Бэрбок раскритиковала избранного главу Христианско-демократического союза (ХДС) Армина Лашета за дружелюбное отношение к России и призвала его не поддерживать проект "Северный поток - 2". Об этом она заявила в опубликованном в среду интервью изданию Der Spiegel.

"Будущий председатель самой сильной в настоящее время партии в стране должен иметь ясный внешнеполитический профиль", - считает Бэрбок. По ее мнению, новому лидеру консерваторов необходимо прояснить свою позицию по отношению к России. Бэрбок отметила, что "сбита с толку тем, что Армин Лашет скорее в дружелюбном тоне" делал заявления в сторону Москвы и одновременно пытался зарекомендовать себя "великим европейцем".

"Следующее правительство нуждается в ясном проевропейском профиле и должно придерживаться ясной позиции по отношению к автократическим режимам", - утверждала сопредседатель "зеленых".

Одновременно она потребовала от Лашета отказаться от поддержки "Северного потока - 2". "Этот трубопровод является серьезной атакой на интересы в области безопасности, в том числе, наших восточноевропейских соседей", - считает Бэрбок, которая не так давно безуспешно попыталась провести в Бундестаге резолюцию против проекта.

16 января делегаты онлайн-съезда Христианско-демократического союза выбрали премьер-министра земли Северный Рейн - Вестфалия Армина Лашета новым председателем партии - он получил 521 голос из 991. Ранее он несколько раз говорил о необходимости повышать сотрудничество с Москвой, сделать отношения более интенсивными, искать точки соприкосновения, но не замалчивать спорные моменты. Лашет выражал убеждение, что "Россия является частью общеевропейского дома".