Киев ожидает передачи девяти граждан из ДНР и ЛНР в ближайшее время

КИЕВ, 20 января. /ТАСС/. Киев ожидает, что представители ДНР и ЛНР в ближайшее время передадут Украине девять удерживаемых лиц в одностороннем порядке. Об этом заявила уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова на брифинге во время визита на КПВВ "Золотое" в Луганской области.

"Что нам известно, что доставлены в следственный изолятор в город Луганск три человека, которых готовят на передачу, и в городе Донецк в следственном изоляторе шесть человек", - сказала Денисова, выступление которой транслировалось в Facebook омбудсмена.

По ее словам, передача может состояться в среду вечером, либо же в четверг утром. "Ожидаем, что их передадут через такой маршрут: Луганск - Донецк, Ростов-на-Дону, Минск и Киев. То есть мы в ожидании", - сказала Денисова. Она отметила, что не может назвать фамилии граждан.