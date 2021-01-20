CNN: одежду для семьи Байденов на инагурации создали американские дизайнеры

НЬЮ-ЙОРК, 20 января. /ТАСС/. Джозеф Байден на церемонии инаугурации будет в костюме темно-синего цвета американского дизайнера Ральфа Лорена, а его супруга Джилл - в наряде "океанского голубого" цвета, созданном молодым дизайнером Александрой О'Нейл. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN.

В соответствии с традицией Джилл Байден передаст свой наряд в Смитсоновский музей.

Торжественная церемония инаугурации 46-го президента США Джозефа Байдена состоится в полдень на ступенях Капитолия. 45-й президент США Дональд Трамп не будет присутствовать на церемонии - за несколько часов до ее начала он покинул Вашингтон и направился во Флориду.