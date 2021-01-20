Обама поздравил вступающего в должность президента США Байдена

НЬЮ-ЙОРК, 20 января. /ТАСС/. Экс-президент США Барак Обама поздравил в среду вступающего на пост главы государства Джозефа Байдена. Соответствующую публикацию политик разместил на своей странице в Twitter.

"Поздравляю моего друга президента Джозефа Байдена, - написал он. - Наступило ваше время".

Байден занимал пост вице-президента в администрации Барака Обамы.

Торжественная церемония инаугурации 46-го президента США Джозефа Байдена состоится в полдень на ступенях Капитолия. 45-й президент США Дональд Трамп не будет присутствовать на церемонии - за несколько часов до ее начала он покинул Вашингтон и направился во Флориду.