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Инаугурация Байдена

Обама поздравил вступающего в должность президента США Байдена

Ранее демократ занимал пост вице-президента в администрации бывшего американского лидера

НЬЮ-ЙОРК, 20 января. /ТАСС/. Экс-президент США Барак Обама поздравил в среду вступающего на пост главы государства Джозефа Байдена. Соответствующую публикацию политик разместил на своей странице в Twitter.

"Поздравляю моего друга президента Джозефа Байдена, - написал он. - Наступило ваше время".

Байден занимал пост вице-президента в администрации Барака Обамы.

Торжественная церемония инаугурации 46-го президента США Джозефа Байдена состоится в полдень на ступенях Капитолия. 45-й президент США Дональд Трамп не будет присутствовать на церемонии - за несколько часов до ее начала он покинул Вашингтон и направился во Флориду.

Теги
Обама, БаракСШАБайден, Джозеф (Джо)Инаугурация Байдена
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Инаугурация Джозефа Байдена. Онлайн
Церемония проходит на ступенях Капитолия
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