Большинство опрошенных считает, что Трамп не сделал Америку снова великой

ТАСС, 20 января. Большинство американцев считает, что Дональд Трамп не выполнил свои предвыборные обещания. Такие данные опроса общественного мнения, проведенного совместно с компанией Morning Consult, опубликовала в среду газета Politico.

Согласно результатам опроса, 57% американских избирателей говорят, что Трамп не восстановил величие Америки во время своего пребывания на посту президента. Примерно 2 из 5 голосующих говорят, что Трамп выполнил свой предвыборный лозунг, и это поддерживают 80% избирателей-республиканцев, которые придерживаются этой точки зрения. Среди респондентов 46% готовы назвать Трампа "одним из худших" американских президентов.

В последнем исследовании, проводившемся с 15 по 17 января, приняли участие 1 993 зарегистрированных американских избирателей.

В среду утром Трамп, чьи президентские полномочия истекли в полдень по местному времени (20:00 мск), вместе с супругой покинул Белый дом и направился в штат Флорида, не дожидаясь инаугурации Байдена. В распространенном ранее рабочем графике указывалось, что Дональд и Меланья Трамп отправятся в город Палм-Бич во Флориде.