Киев назвал ударом по нормандскому формату решение передать Медведчуку удерживаемых лиц

КИЕВ, 20 января. /ТАСС/. Украинский МИД назвал ударом по нормандскому формату решение Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) передать не Украине, а главе политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку группу удерживаемых в ДНР и ЛНР украинских граждан.

"Решение передать не Украине, а частному лицу Виктору Медведчуку группу украинских граждан, которых длительное время удерживали в Донецкой и Луганской областях, грубо и откровенно нарушает устоявшиеся механизмы решения таких гуманитарных вопросов. Этот шаг является ударом по нормандскому формату и контактной группе, которые ведут системную работу по обеспечению освобождения удерживаемых", - говорится в распространенном в среду заявлении МИД.

Украинская сторона потребовала "неукоснительного соблюдения всех договоренностей, достигнутых в нормандском формате", в частности, по обеспечению беспрепятственного доступа Международного комитета Красного креста к удерживаемым лицам.

Ранее уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова на брифинге во время визита на контрольный пункт въезда-выезда "Золотое" в Луганской области заявила об ожидании Киевом передачи в ближайшее время Украине представителями ДНР и ЛНР девяти удерживаемых лиц в одностороннем порядке. По ее словам, передача может состояться в среду вечером, либо же в четверг утром. Она не назвала фамилии граждан. Денисова также сказала, что вопрос взаимного обмена удерживаемыми лицами обсуждается в рамках контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, однако прогресса в переговорном процессе нет.

В минувшую субботу, 16 января, было обнародовано совместное заявление ДНР и ЛНР о том, что республики в одностороннем порядке передадут Киеву группу удерживаемых лиц при посредничестве Медведчука. Отмечалось, что в эту группу войдут женщины, пожилые и страдающие тяжелыми заболеваниями лица.

Обмен пленными по формуле "всех на всех" - одна из договоренностей парижского саммита в нормандском формате (Германия, Россия, Украина, Франция), состоявшегося в декабре 2019 года. Уже 29 декабря 2019 года состоялся первый за два года большой обмен удерживаемыми лицами: республики Донбасса передали 76 человек, Киев вернул 124. 16 апреля 2020 года состоялся еще один обмен, в ходе которого Киев передал 14 человек и получил 20. Однако задача обменять "всех на всех", которая прописана в минских соглашениях, по-прежнему остается нерешенной. Кроме того, украинская сторона не выполняет договоренность о "юридическом очищении" всех освобожденных. На Украине лица, переданные Киевом республикам Донбасса, по-прежнему остаются в статусе разыскиваемых.