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Инаугурация Байдена

Twitter передал администрации Байдена контроль над правительственными учетными записями

Речь идет о пяти аккаунтах

НЬЮ-ЙОРК, 20 января. /ТАСС/. Руководство Twitter передало официальные учетные записи президента и вице-президента администрации Джозефа Байдена, который в среду вступил в должность. Об этом сообщила телекомпания СNN со ссылкой на представителя Twitter.

Речь идет о пяти аккаунтах - @WhiteHouse (Белый дом), @POTUS (Президент Соединенных Штатов), @VP (Вице-президент), @FLOTUS (Первая леди) и @PressSec (Пресс-секретарь). Контроль над ними перешел, соответственно, к команде Байдена, самому президенту, вице-президенту Камале Харрис, первой леди Джилл Байден и пресс-секретарю Белого дома Джен Псаки. Кроме того, руководство Twitter впервые создало еще одну официальную учетную запись - @SecondGentleman (Второй джентльмен), доступ к которой получил супруг вице-президента Дуглас Эмхофф.

Байден спустя несколько минут после инаугурации воспользовался официальной учетной записью президента. "Нельзя терять ни секунды, когда нам предстоит справиться с кризисами, с которыми мы столкнулись, - написал он. - Поэтому я направляюсь в Овальный кабинет, чтобы немедленно приступить к работе, с тем чтобы принять меры и предоставить помощь семьям американцев".

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