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Сенат США утвердил назначение Эврил Хейнс директором Нацразведки в администрации Байдена

Она стала первой женщиной во главе Нацразведки США
Эврил Хейнс Melina Mara/The Washington Post via AP, Pool
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Эврил Хейнс
© Melina Mara/The Washington Post via AP, Pool

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Сенат Конгресса США утвердил в среду выдвинутую президентом Джозефом Байденом кандидатуру Эврил Хейнс на должность директора Национальной разведки США. Заседание верхней палаты американского законодательного органа транслирует телеканал C-SPAN.

В поддержку Хейнс высказались 84 сенаторов, 10 выступили против.

Хейнс, таким образом, стала первым выдвинутым Байденом кандидатом на пост в новой администрации, который был утвержден Сенатом. Она также стала первой женщиной во главе Нацразведки США.

Хейнс - выпускница Чикагского университета. В администрации Барака Обамы она была сначала заместителем директора ЦРУ, а затем - заместителем помощника президента по национальной безопасности.

На нынешних слушаниях в Сенате по рассмотрению ее кандидатуры на должность главы Нацразведки США она заявляла, что приоритетным направлением своей деятельности на этом посту считает сдерживание КНР.

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