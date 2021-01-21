В Канаде разочарованы решением Байдена об отмене проекта нефтепровода Keystone XL

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Правительство Канады разочаровано решением американского президента Джозефа Байдена об отмене строительства нефтепровода Keystone XL. Об этом в среду говорится в заявлении канадского премьер-министра Джастина Трюдо.

"Ранее сегодня (20 января - прим. ТАСС) Джозеф Байден был приведен к присяге в качестве 46-го президента Соединенных Штатов Америки. Мы приветствуем приверженность президента его борьбе с изменениями климата, - сказал он. - Разочарованы, но признаем президентское решение выполнить свое предвыборное обещание по поводу [отмены строительства] Keystone XL". Трюдо также заявил о поддержке канадских рабочих энергетического сектора, которые будут затронуты этим решением нового главы американской администрации.

Трюдо подчеркнул, что, несмотря на решение по трубопроводу, Оттава приветствует другие первые указы Байдена, в том числе по поводу возвращения США к Парижскому соглашению по климату, об отмене запрета на въезд в США граждан ряда мусульманских стран. Премьер-министр добавил, что с нетерпением ждет начала совместной работы с президентом Байденом по таким темам, как борьба с изменениями климата, пандемия и создание новых рабочих мест в Канаде и США.

В ноябре 2016 года экс-президент США Барак Обама объявил о решении отказаться от проекта Keystone XL, заявив, что тот "не отвечает интересам национальной безопасности США", но уже в январе 2017 года на тот момент глава Белого дома Дональд Трамп подписал указ, отменяющий решение предыдущей американской администрации.