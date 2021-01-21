Генсек ООН прокомментировал возвращение США в ВОЗ

ООН, 21 января. /ТАСС/. Решение президента США Джозефа Байдена вернуться во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) поможет борьбе с пандемией и справедливому распределению вакцин от коронавируса в мире. Такое мнение выразил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

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"Генеральный секретарь приветствует возвращение США к работе с Всемирной организацией здравоохранения, - говорится в распространенном в среду заявлении генсека ООН. - Поддержка ВОЗ абсолютно принципиальна для скоординированных усилий всего мира по ответу на пандемию COVID-19". "С учетом того, что вакцины играют принципиальную роль в борьбе с вирусом, поддержка со стороны США механизма COVAX придаст динамику усилиям по равному доступу к вакцинам всех стран", - полагают в ООН.

Гутерриш также приветствовал политику Байдена в отношении мигрантов и беженцев. "Он надеется, что США присоединятся к Глобальному договору о безопасной, упорядоченной и легальной миграции", - отмечается в сообщении.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила в среду на брифинге, что Байден подписал указ о возвращении США в ВОЗ.

29 мая 2020 года тогдашний американский лидер Дональд Трамп заявил о намерении полностью прекратить отношения США с ВОЗ, обвинив организацию в том, что она якобы оказалась под полным контролем Китая. Соединенные Штаты проинформировали ООН о выходе из ВОЗ с 6 июля 2021 года.