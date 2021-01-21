Байден намерен предоставить Сенату решать, как действовать в вопросе импичмента Трампа

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Президент США Джозеф Байден предоставит Сенату США самому принимать решения по дальнейшим действиям в отношении импичмента бывшего американского лидера Дональда Трампа. Об этом заявила в среду на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Он [Байден] собирается оставить [Сенату] технические вопросы, касающиеся времени и особенностей процедуры импичмента", - сказала она. "Мы уверены, что, как и американский народ, Сенат также может решать одновременно несколько задач - он может выполнять свои конституционные обязательства, в то же время продолжая заниматься проблемами американских людей", - добавила Псаки.

Она отметила, что, по мнению Байдена, первостепенным является вопрос утверждения материальной помощи в период пандемии и налаживание диалога демократов и республиканцев по этой теме.

Контролируемая Демократической партией Палата представителей 13 января одобрила резолюцию об импичменте Трампа, являющегося республиканцем. Статья обвинения в документе всего одна - подстрекательство к мятежу. После ее утверждения Трамп стал первым в истории страны президентом, дважды подвергнутым импичменту. Первую попытку отстранить его от должности демократы предприняли в 2019 году. Палата представителей тогда тоже утвердила обвинения в рамках импичмента, однако Сенат, в котором большинство было у республиканцев, в начале 2020 года оправдал главу государства.

На этот раз процедура импичмента была инициирована из-за высказываний, допущенных Трампом 6 января. В тот день его сторонники, собравшиеся в столице США на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в стране 3 ноября президентских выборов, победу на которых одержал демократ Байден. Демократы в Конгрессе обвинили Трампа в подстрекательстве к мятежу и потребовали его отстранения от власти. В схожем ключе высказались и около десятка представителей Республиканской партии. В знак протеста против действий Трампа и беспорядков на Капитолийском холме, в ходе которых погибли несколько человек, ряд чиновников американской администрации подал в отставку.