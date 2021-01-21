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В ООН сообщили, когда США официально вернутся в Парижское соглашение по климату

Генсек организации Антониу Гутерриш заявил, что Парижское соглашение вступит в силу для США 19 февраля

ТАСС, 21 января. Соединенные Штаты официально вернутся к исполнению обязательств в рамках Парижского соглашения по климату 19 февраля. Об этом в среду говорится в заявлении генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который выполняет функции депозитария соглашения.

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"Парижское соглашение вступит в силу для Соединенных Штатов 19 февраля 2021 года", - указывается в опубликованном на официальном сайте документе.

Ранее президент США Джозеф Байден подписал в первый день пребывания в должности указ о возвращении страны к обязательствам в рамках Парижского соглашения по климату. В 2018 году бывший на тот момент главой Белого дома Дональд Трамп решил выйти из соглашения, которое, по его мнению, тормозит развитие американской экономики.

Теги
СШАГутерриш, Антониу
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