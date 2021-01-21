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Пандемия COVID-19

Премьер Монголии предложил отправить в отставку кабмин из-за случая с роженицей

В соцсетях появилось видео, на котором недавно родившая женщина с коронавирусом и ее ребенок перевозились в Национальный исследовательский центр инфекционных заболеваний без теплой верхней одежды, обуви и средств индивидуальной защиты

УЛАН-БАТОР, 21 января. /ТАСС/. Премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух предложил отправить в отставку весь кабинет министров из-за инцидента с ненадлежащей перевозкой роженицы в стационар для зараженных коронавирусом. Об этом в четверг сообщило агентство "Синьхуа".

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Предложение главы правительства будет рассмотрено членами правящей партии, а затем в парламенте.

20 января министр здравоохранения Монголии Тогтмолын Мунхсайхан, а также вице-премьер и глава Государственной чрезвычайной комиссии по борьбе с коронавирусом Янгугийн Содбаатар подали прошение об отставке. Причиной такого шага стало общественное недовольство, вызванное инцидентом с перевозкой роженицы и ее ребенка в стационар для инфицированных коронавирусом.

Как сообщает агентство МОНЦАМЭ, 19 января в социальных сетях распространилось видео, на котором недавно родившая женщина, у которой был обнаружен коронавирус, и ее ребенок перевозились в Национальный исследовательский центр инфекционных заболеваний без теплой верхней одежды, обуви и средств индивидуальной защиты.

20 января в центре Улан-Батора состоялась акция протеста в связи со случившимся. Собравшиеся осудили "бесчеловечное отношение" к роженице и потребовали отставки заместителя премьер-министра и министра здравоохранения.

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МонголияПандемия COVID-19
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