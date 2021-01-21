Reuters: Байден подпишет 21 января 10 указов по борьбе с эпидемией коронавируса

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Президент США Джозеф Байден подпишет в четверг 10 указов по борьбе с эпидемией коронавируса. Об этом со ссылкой на заявление представителей новой американской администрации сообщило агентство Reuters .

Официально вступивший 20 января в должность Байден объявил борьбу с пандемией главным приоритетом своей администрации на ближайшую перспективу с учетом того, что число инфицированных в стране, и, как следствие, число летальных исходов после заражения неуклонно растет. Президент, по словам его ближайшего окружения, намерен продемонстрировать эффективность действий властей и тем самым подчеркнуть кардинальное отличие его отношения к этой проблеме от подхода, который практиковал его предшественник в Белом доме Дональд Трамп.

Байден, как сообщалось ранее, намерен в течение ближайших 100 дней ужесточить контроль за соблюдением во всех федеральных учреждениях масочного режима и мер социального дистанцирования, активизировать кампанию по вакцинации населения от COVID-19, а также предпринять другие шаги медицинского и социального характера для противодействия пандемии.

Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, с начала эпидемии в США выявлен 24 438 721 случай заражения коронавирусом, умерли 406 147 человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.