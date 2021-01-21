В ЕК заявили, что санкции ЕС против Белоруссии не дали эффекта

БРЮССЕЛЬ, 21 января. /ТАСС/. Санкции, введенные Евросоюзом в отношении Белоруссии, пока не дали никакого эффекта, поскольку на то, чтобы их результат стал виден, необходимо больше времени. Такое мнение высказал в четверг на брифинге в Брюсселе пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

"ЕС ввел уже три блока санкций против физических лиц (представителей руководства страны, включая президента - прим. ТАСС) и компаний в Белоруссии. Что касается эффективности санкций в отношении Белоруссии - мы постоянно мониторим его. Однако требуется значительное время, чтобы санкции возымели эффект. Увы, мы пока видим, что репрессии не прекратились, и все арестованные остаются за решеткой", - отметил он.

В этой связи Стано подчеркнул, что "санкционный режим в отношении Белоруссии носит открытый характер" и может быть усилен "пока неприемлемое [с точки зрения Брюсселя] развитие событий продолжается".

С октября прошлого года ЕС ввел уже 3 пакета санкций против Белоруссии. В черный список включены свыше 80 представителей руководства страны, силовиков и членов избирательных комиссий. Кроме того рестрикции введены против Управления делами президента Белоруссии, Минского завода колесных тягачей, ОАО "140 ремонтный завод", компаний "Белтехэкспорт", "Синезис" и Dana holdings. Последней руководят сербские бизнесмены. Европейскому бизнесу запрещается вести с ними какие-либо дела, помимо ранее заключенных контрактов.