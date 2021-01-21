Суд на Украине обязал пересмотреть пропаганду "евромайдана" в учебниках

КИЕВ, 21 января. /ТАСС/. Суд на Украине вынес решение по иску бывшего заместителя главы администрации экс-президента Виктора Януковича - Андрея Портнова, обязав Минобразования страны пересмотреть детские учебники истории на предмет героизации участников массовых протестов в стране в 2013-2014 годах. Об этом он сообщил в четверг в своем Telegram-канале.

"На основании проведенных экспертиз суд обязал Министерство образования и науки пересмотреть детские учебники истории 5-11 классов, в которых предыдущий политический режим пытался героизировать и мифологизировать ряд государственных преступников и участников массовых беспорядков 2013-2014 годов", - сказано в сообщении. По его словам, такое решение вынес административный суд на Украине. Других подробностей он не сообщил.

Портнов ранее заявлял, что обращался в Минобразования с просьбой убрать из школьных учебников истории хвалебные упоминания о лидерах и событиях "евромайдана" - массовых беспорядков в Киеве в конце 2013-начале 2014 годов, которые привели к свержению экс-президента Виктора Януковича и спровоцировали конфликт в Донбассе.

По его словам, он добивается, чтобы из учебников были изъяты "все пропагандистские упоминания об этом преступлении, имена преступников и антигосударственных деятелей типа Владимира Вятровича", то есть бывшего главы Института национальной памяти, одного из идеологов современного украинского национализма.

21 ноября 2013 года, ровно за неделю до ожидавшегося на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе подписания Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, украинское правительство выступило с заявлением о "приостановлении процесса подготовки" к заключению соглашения с Евросоюзом. В ответ оппозиция в Верховной раде заблокировала работу парламента. На площадь Независимости в Киеве вышли демонстранты. Началось жесткое трехмесячное противостояние, получившее название "евромайдан", в ходе которого агрессивно настроенные радикалы захватили ряд административных зданий в центре столицы, создали вооруженные "силы самообороны", вступившие в открытое противостояние с органами правопорядка.

Кульминационной точкой конфликта стала стрельба неустановленных лиц на Институтской улице 20 февраля 2014 года, когда за один день погибли 53 человека. Всего же в период с 18 по 20 февраля погибшими считаются порядка 100 человек. Спустя шесть лет "дело о снайперах" на "майдане" остается нераскрытым, в гибели людей обвиняются исключительно силовики.