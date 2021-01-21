В Европе заявили о большом риске трех новых штаммов коронавируса для стран региона

СТОКГОЛЬМ, 21 января. /ТАСС/. Три мутировавших варианта коронавируса, появившихся в Великобритании, Южной Африке и Бразилии/Японии представляют большую опасность для европейских стран, поскольку они распространяются особенно быстро. Об этом в четверг сообщает Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

"ECDC оценивает вероятность появления и распространения среди населения вызывающих озабоченность вариантов в ЕС/ЕЭЗ (Европейский союз/Европейская экономическая зона - прим. ТАСС) как очень высокую из-за их повышенной передаваемости", - отмечено в пресс-релизе центра. "На основании новой информации риск, связанный с появлением и распространением среди населения вызывающих озабоченность вариантов, был повышен до высокого/очень высокого", - говорится в опубликованном на сайте ECDC документе.

Британский вариант VOC20201212/01 впервые был выявлен в сентябре прошлого года, в ЕС/ЕЭЗ - 9 ноября 2020 года. Число стран региона, в которых зарегистрирован штамм, достигло 23. Южноафриканский вариант 501Y.V2, обнаруженный в октябре прошлого года, достиг ЕС/ЕЭЗ 28 декабря и сейчас есть в 10 государствах этой зоны. Бразильский/японский штамм Р.1 зарегистрирован в этом месяце и пока не достиг ЕС/ ЕЭЗ. В случае с последними двумя вариантами возможно снижение эффективности вакцины, считают в ECDC.

Для выявления этих, а также новых штаммов центр призывает страны повысить уровень наблюдения и подготовить лаборатории к более высокому спросу на тестирование. Государствам также рекомендуется ускорить вакцинацию групп риска - пожилых и медработников, а жителей региона - избегать ненужных поездок.

"В настоящее время мы наблюдаем ухудшение эпидемиологической ситуации в районах, где установлены варианты вируса SARS-CoV-2 с повышенной передаваемостью. Увеличение числа инфекций приведет к более высокому уровню госпитализаций и смертности во всех возрастных группах, особенно для лиц в старших возрастных группах или с другими заболеваниями. Для эффективного сдерживания распространения новых вариантов требуется сочетание мер, включая физическое дистанцирование, повышенный уровень наблюдения, а также тщательное отслеживание контактов и карантин. Государствам-членам также рекомендуется ускорить вакцинацию групп высокого риска и подготовить систему здравоохранения к высокому спросу", - отмечает в пресс-релизе директор центра Андреа Аммон.