Российскую вакцину могут начать производить в Бразилии к апрелю

ТАСС, 21 января. Бразильская фармакологическая компания Uniao Quimica приступила к экспериментальному производству активных компонентов российской вакцины от коронавируса "Спутник V" и планирует перейти к ее производству в полном объеме в апреле. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на главного научного сотрудника компании.

"На этой неделе мы начали производство экспериментальной партии активных компонентов [вакцины] для изучения, а не для использования", - заявил представитель компании агентству.

Также он отметил, что контракт между Uniao Quimica и РФПИ (Российским фондом прямых инвестиций) предполагает передачу всех данных о технологии производства вакцины. Латиноамериканская страна сможет самостоятельно производить препарат, не прибегая к импорту активных компонентов, что гарантирует Бразилии независимость при поставках вакцины от коронавируса.

15 января Uniao Quimica и РФПИ зарегистрировали в Anvisa запрос на временное экстренное использование в Бразилии 10 млн доз вакцины "Спутник V". В начале января партнер РФПИ получил клеточный материал для изготовления препарата. 16 января Anvisa отклонило заявку фармацевтической компании Uniao Quimica на регистрацию российского препарата в упрощенном порядке как "не удовлетворяющую минимальным критериям". В частности, регулятор указал на необходимость проведения в Бразилии третьей фазы клинических испытаний "Спутника V", что является обязательным условием для разрешения на экстренное применение препарата. В РФПИ пояснили, что речь идет о стандартной процедуре запроса дополнительной информации, что не означает окончательный отказ в регистрации.