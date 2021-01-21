В ЦАР объявили чрезвычайное положение из-за угрозы со стороны повстанцев

ПРЕТОРИЯ, 21 января. /ТАСС/. Чрезвычайное положение сроком на 15 дней объявлено в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) президентом страны Фостен-Арканжем Туадера в связи с обострением внутренней ситуации из-за действий повстанцев. Об этом сообщила в четверг радиостанция "Радио Франс энтернасьональ".

По ее данным, указ президента зачитал по национальному радио официальный представитель главы государства Альберт Ялоке Мокпеме. "Перед лицом угрозы со стороны повстанцев на всей территории страны с полуночи 21 января вводится чрезвычайное положение сроком на 15 дней", - заявил он.

Повстанческая антиправительственная "Коалиция патриотов за перемены" активизировала в последние дни свои действия. Ее боевики атаковали на востоке и юге страны как правительственные силы, так и миротворцев из Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА). Среди последних есть потери. Как заявил представитель МИНУСКА, повстанцы сейчас пытаются установить блокаду столицы страны Банги, чтобы вызвать голод среди ее жителей.

Конституционный суд ЦАР утвердил в минувший понедельник результаты состоявшихся 27 декабря в стране президентских выборов и победу на них Туадера. Одновременно суд отклонил апелляции ряда других кандидатов, принявших участие в выборах, которые настаивали на том, что в ходе голосования происходило "массовое мошенничество". Согласно Национальной избирательной комиссии ЦАР, глава государства набрал 53,16% голосов и был переизбран в первом туре. В президентских выборах в ЦАР приняли участие 17 кандидатов.

Выступая несколько часов спустя после публикации решения Конституционного суда, Туадера призвал к национальному примирению. Однако "Коалиция демократической оппозиции", объединяющая 15 оппозиционных партий, отвергла решение суда и объявила, что "не признает переизбрание" президента.