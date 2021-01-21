После теракта в Багдаде уволили высокопоставленных представителей разведслужб Ирака

КАИР, 21 января. /ТАСС/. Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми освободил в четверг от занимаемых должностей ряд высокопоставленных руководителей силовых ведомств страны после крупного теракта в Багдаде, унесшего жизни 32 человек. Об этом сообщил телеканал "Аль-Арабия".

Указом главы правительства отправлены в отставку директор столичного Управления разведки и безопасности, начальник федеральной полиции, директор службы разведки и борьбы с терроризмом при МВД, а также заместитель министра внутренних дел страны по вопросам разведки. Череда увольнений последовала за терактом, осуществленным в одном из центральных районов иракской столицы.

В четверг утром в районе площади Ат-Таяран, где располагается рынок, прогремели два последовавших друг за другом взрыва. По данным властей, террористическая атака была совершена двумя смертниками, которые подорвали себя в тот момент, когда их преследовали сотрудники служб безопасности. Утверждается, что террористы являлись сторонниками группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Не исключается, что у них были сообщники.

Этот теракт стал самым кровопролитным с 2017 года, когда иракские власти заявили оп полной победе над ИГ.