Лидеры Греции, Австрии и Дании призвали ускорить лицензирование вакцин в ЕС

АФИНЫ, 22 января. /ТАСС/. Лидеры Греции, Австрии и Дании подняли на проходившем в четверг вечером онлайн-саммите ЕС вопрос об ускорении лицензирования вакцин-кандидатов, которые находятся на заключительной стадии оценки Европейским агентством лекарственных средств. Об этом сообщила пресс-служба главы греческого правительства.

По ее сведениям, на видеоконференции Европейского совета, посвященной стратегии Европейского союза по борьбе с пандемией, "[премьер-министр Греции Кириакос] Мицотакис вместе с канцлером Австрии Себастьяном Курцем и премьер-министром Дании Метте Фредериксен подняли вопрос о необходимости ускорить лицензирование вакцин-кандидатов, которые находятся на заключительной стадии оценки Европейским агентством лекарственных средств <...>".

Премьер пояснил, что инициатива трех лидеров направлена не на политическое давление на Европейское агентство лекарственных средств, а на обход долгих бюрократических процедур, которые задерживают решения, принимаемые на основе реальных научных данных. В своих выступлениях на саммите Мицотакис также подчеркнул необходимость полного соблюдения согласованных с фармацевтическими компаниями графиков поставок вакцин на первый квартал 2021 года, указав, что в борьбе с коронавирусом нельзя терять время.

Мицотакис представил другим лидерам свое предложение об учреждении европейского сертификата вакцинации, пояснив, что на первом этапе целью является достижение соглашения о технических характеристиках и стандартизации его формы. Это необходимо для проведения соответствующих приготовлений, чтобы Европа была готова обсудить использование такого сертификата, когда процент вакцинированных граждан Европы значительно увеличится.

Что касается появления мутировавших штаммов коронавируса, то греческий премьер подчеркнул важность обмена передовым опытом между государствами - членами Европейского союза для эффективной борьбы с ними, отметили в пресс-службе.

Предложение о введении в ЕС единого сертификата

Премьер Греции предложил ЕС ввести единый сертификат вакцинации от коронавируса, который использовался бы при посадке пассажиров на воздушный, морской и железнодорожный транспорт с целью развития туризма. Как сообщила пресс-служба главы правительства, Мицотакис направил соответствующее послание главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, всем руководителям государств и правительств ЕС, а также еврокомиссару по вопросам здравоохранения Стелле Кириакидис.

По словам премьера, речь не идет о том, чтобы сделать вакцинацию обязательным условием для поездок, однако люди, сделавшие прививку, должны иметь возможность свободно путешествовать. Это также будет "положительным стимулом для поощрения граждан к вакцинации, которая является единственным способом гарантировать возвращение к нормальной жизни", полагает Мицотакис. Он также предложил ЕС проект сертификата, подготовленный компетентными властями Греции. "Для таких стран, как Греция, зависящих от туризма, крайне важно решить этот вопрос до начала летнего сезона", - подчеркнул Мицотакис.