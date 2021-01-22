Шойгу возложил венок к мемориалу павшим героям в Мьянме

НЕЙПЬИДО /Мьянма/, 22 января. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу возложил 22 января венок к мемориалу павшим героям в Нейпьидо, где находится с официальным визитом, передает корреспондент ТАСС.

Мемориал является национальным достоянием государства. Символизирует народную память о защитниках, отдавших жизнь за свободу и независимость Мьянмы. Посвящен как военнослужащим национальных вооруженных сил, так и гражданскому населению страны, в том числе представителям ряда малочисленных этнических групп, погибшим в период с 1949 года по настоящее время. На внутренних гранитных стенах комплекса золотом высечены 1788 имен граждан Мьянмы.

Мемориал был открыт 27 марта 2017 года, в день 72-й годовщины образования вооруженных сил республики. Его возводили под личным контролем главнокомандующего ВС страны. Представляет собой мемориальный архитектурный комплекс из камня и гранита, расположенный перед площадью для проведения ежегодных военных парадов. Расположен в административном округе "Зейятири" (военный район) города Нейпьидо у подножия Шанских гор.

Является национальным достоянием государства. У Монумента выставлен Почетный караул из военнослужащих трех видов мьянманских ВС. Смена караула производится каждый час.

Двустороннее военно-техническое сотрудничество

С 2001 года между Россией и Мьянмой была создана вся нормативно-правовая база для эффективного и взаимовыгодного двустороннего военно-технического сотрудничества, которое динамично развивается. Россия поставила Мьянме 30 самолетов МиГ-29, 12 учебно-боевых Як-130, шесть Су-30СМЭ, 10 вертолетов Ми-24 и Ми-35П, 8 зенитно-ракетных комплексов "Печора-2М", а также РЛС, бронетанковую технику и артиллерийские системы. Обслуживание и модернизация техники проводится в созданном на территории Мьянмы совместном сервисном техническом центре по обслуживанию всех видов техники, как авиационной, так и бронетанковой техники.

Также в последние пять лет интенсивно развивается военное сотрудничество двух государств. Подразделения ВС Мьянмы на регулярной основе принимают участие в Армейских международных играх и мероприятиях боевой подготовки, в том числе в прошлом году они приняли участие в СКШУ "Кавказ-2020".

Кроме того, в 2018 году было заключено Межправительственное соглашение об упрощенном порядке захода военных кораблей в порты России и Мьянмы.

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