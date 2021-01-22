В Белоруссии ужесточают наказания за несанкционированные массовые мероприятия

МИНСК, 22 января. /ТАСС/. Новый Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) в Белоруссии ужесточает наказание за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, вводятся также штрафы за незаконное использование флагов. Документ опубликован в пятницу на Национальном правовом интернет-портале.

В частности, в соответствии с новой редакцией кодекса, нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, совершенное участником таких мероприятий, а также публичные призывы к их организации или проведению будут караться штрафом в размере до 100 базовых величин (более $1140) или общественными работами, или административным арестом, в то время как ч. 1. ст. 23.34 пока еще действующего КоАП предполагает предупреждение или штраф до 30 базовых величин (более $340), или административный арест.

Статья о вовлечении несовершеннолетнего в антиобщественное поведение дополнена положением "Вовлечение несовершеннолетнего в участие в собрании, митинге, уличном шествии, демонстрации, пикетировании, ином массовом мероприятии, проводимых с нарушением установленного порядка". Штраф по данной статье составит от 5 до 30 базовых величин.

Увеличен в новом КоАП и штраф за неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных обязанностей. Он будет составлять от 2 до 100 базовых величин (ранее от 2 до 50). Статья предусматривает также санкции в виде общественных работ или административного ареста.

Увеличены и взыскания по статье за умышленное блокирование транспортных коммуникаций путем создания препятствий, установки постов или иным способом. Появилась также статья, предусматривающая ответственность за нарушение правил пользования водителями звуковыми сигналами в месте проведения массового мероприятия. Штраф по ней составляет до 10 базовых величин с лишением прав сроком до года или без лишения.

Незаконное использование флагов

Кодекс дополнен новой статьей "Незаконное использование и изготовление флагов, вымпелов, плакатов, эмблем, символов и т. д."

"Использование запрещенных законодательными актами флагов, вымпелов, плакатов, эмблем или символов, а равно изготовление таких флагов, вымпелов, плакатов, эмблем или символов с целью их распространения влекут наложение штрафа от 5 до 20 базовых величин для физического лица, для индивидуальных предпринимателей - от 10 до 40 базовых, а для юридического лица - от 20 до 60 базовых величин", - сказано в первой части этой статьи.

Новый Кодекс об административных правонарушениях вводится в действие с 1 марта.

Протестные акции проходят в Белоруссии со дня выборов 9 августа 2020 года, победу на которых с 80,1% голосов одержал Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, она не признала результаты голосования. Белорусские правозащитники сообщили, что в 2020 году в стране с начала президентской электоральной кампании общее число задержанных участников президентской гонки, активистов их штабов, участников мирных акций протеста составило более 33 тыс.

Акции проходят под бело-красно-белой символикой, ее же вывешивают во дворах и на балконах. Оппозиция заявляет, что бело-красно-белый флаг использовался в Западной Белоруссии представителями белорусского национального движения в борьбе за независимость страны, а власти указывают на то, что под ним маршировали белорусские коллаборационисты в годы Великой Отечественной войны. Официального запрета на использование этой символики нет.