Президент Румынии назначил нового посла в России

БУХАРЕСТ, 22 января. /ТАСС/. Президент Румынии Клаус Йоханнис подписал в пятницу декрет о назначении Кристиана Истрате послом в России, говорится в сообщении на сайте администрации главы государства. На этом посту он cменит Василе Соаре, который работал в Москве с 2013 года.

56-летний Истрате по образованию юрист, работает в МИД Румынии с 1990 года. В 1994-1999 годах был заместителем главы румынской делегации на Конференции по разоружению в Женеве, в 2000-2004 годах - заместителем главы постоянного представительства Румынии в Североатлантическом совете НАТО в Брюсселе, в 2006-2011 годах - послом в Норвегии, с 2013 года - главой постоянной миссии Румынии при международных организациях в Вене. Согласно официальной биографии, знает английский, французский, испанский языки.

Назначение Истрате, который является экспертом в области безопасности и контроля над вооружениями, вызвало недоумение у многих румынских комментаторов. "Конечно же, в Россию следовало направить человека, который знает русский язык и русскую культуру, - заявил в своем блоге известный обозреватель Ион Кристою. - Неужели Истрате послали в Москву, чтобы спорить с русскими, убеждать их, что место Румынии в НАТО?!"

И исследователь из Бухарестского университета Щербан Чокулеску считает, что в Москву следовало направить "кого-то с определенным интеллектуальным престижем", однако задача румынского посла в Москве, по его мнению, так или иначе будет сложной. По его словам, причиной обострения двусторонних отношений стала, в частности, русофобия румын. "Для любого посла будет очень трудно вывести из инерции румыно-российские отношения", - полагает эксперт.

Новый посол в РФ назначен в рамках массовой замены румынских дипломатических представителей в ряде стран, которая началась в сентябре прошлого года. Всего были назначены 32 посла, впрочем некоторые из них лишь сменили страну, переехав в том же ранге из Венгрии в Мексику или из Великобритании на Кипр. Как сообщили телеканалу "Диджи-24" румынские дипломатические источники, цель этой акции - омоложение дипломатического корпуса и более эффективное использование профессионального потенциала сотрудников МИД.