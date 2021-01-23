Псаки затруднилась уточнить, считает ли Байден ситуацию с уйгурами в КНР "геноцидом"

ВАШИНГТОН, 23 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге в пятницу не смогла дать четкого ответа на вопрос одного из журналистов о том, согласен ли президент США Джозеф Байден с оценкой уже бывшего госсекретаря Майкла Помпео, охарактеризовавшего ранее действия Китая в отношении уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) как "геноцид" и "преступления против человечности".

"Я знаю, что наш госсекретарь вот-вот будет утвержден (речь идет о выдвинутом Байденом на пост госсекретаря Энтони Блинкене, ожидается, что Сенат Конгресса США в скором времени проголосует по вопросу утверждения его на должность руководителя Госдепартамента - прим. ТАСС). Он будет рассматривать ряд решений и оценок, которые были сделаны. Очевидно, что президент ранее говорил об ужасном обращении с уйгурами, но больше у меня для вас ничего нет. Я могу обратиться к нашей команде по нацбезопасности и узнать, есть ли у нас более актуальное заявление", - сказала Псаки в ответ на соответствующий вопрос.

Заявление Помпео о ситуации с уйгурами в СУАР было распространено за день до смены администрации в Вашингтоне. В ответ на него официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Помпео "выставляет себя клоуном "Судного дня" и посмешищем для всего мира".

Блинкен ранее заявил, что согласен с оценкой Помпео.

Ситуация в СУАР

Находящийся на северо-западе Китая СУАР населен одним из наиболее многочисленных национальных меньшинств страны - уйгурами, большинство из которых исповедует ислам. По информации властей КНР, в Синьцзяне действуют сепаратистские группировки, связанные с международным террористическим исламистским подпольем.

В августе 2018 года представители Управления верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что в их распоряжение поступили объективные данные о том, что в исправительных лагерях СУАР могут противозаконно содержаться до 1 млн уйгуров. Управление предложило отправить наблюдателей в этот регион, выразив обеспокоенность по поводу сложившейся там ситуации.

Власти Китая ранее многократно опровергали информацию о создании масштабной сети пенитенциарных учреждений в Синьцзяне. При этом в конце 2018 года они сообщили, что в регионе функционируют центры образования и профессиональной подготовки. По заявлению китайских официальных лиц, там содержатся попавшие под влияние идей терроризма и экстремизма лица, которых обучают китайскому языку, основам письма, коммуникативным навыкам и основам законодательства КНР. Точное число содержащихся в этих центрах людей власти страны не называют.